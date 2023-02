Il Cagliari perde il ricorso ma accorcia dal secondo posto: adesso è -7 la distanza

Il Cagliari perde il ricorso che riguardava la gara di Modena e nonostante tutto, pur senza giocando, rosicchia un punto dal secondo posto. Avete letto bene, non è una invenzione, ma la realtà dei fatti. La squadra allenata da Ranieri si ritrova a -7 dalla promozione diretta in Serie A, grazie alla penalizzazione inflitta al Genoa.

Il Cagliari punta il secondo posto, ora un pò più vicino

E’ arrivata la penalizzazione per il Genoa, che sarà da scontare nel campionato di Serie B in corso. La causa è il mancato adempimento dei pagamenti Irpef. La penalizzazione inflitta al Genoa è stata di 1 punto in classifica generale. Grazie a ciò il Cagliari rosicchia terreno da quel secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta. Sembrerebbe una cosa di poco conto, in realtà in un campionato come quello di Serie B, sul filo del rasoio ogni partita, potrebbe risultare alla fine dei conti decisiva. Sicuramente iniezione importante di fiducia per il Cagliari dopo il ricorso respinto. Si riparte dalla vittoria sul Benevento e da questa notizia.