Sempre attivi per il calciomercato, caccia allo svincolato è una delle prerogative principali delle società italiane. I contratti dei giocatori che scadono a giugno del 2023 sono tanti, bisogna accelerare i tempi per portare in rosa i migliori senza perdere l’occasione. Gli svincolati d’oro sono tanti, interessano alle nostre società.

Calciomercato, caccia allo svincolato: l’Inter ha già avanzato proposte

Secondo le regole della FIFA, il giocatore che a giugno 2023 si svincolerà, può già impegnarsi con una nuova società, l’importante è comunicare alla società con la quale è tesserato la sua decisione.

Occhio agli svincolati soprattutto da parte dell’Inter. I nerazzurri hanno sulla porta d’uscita Skriniar (verso Parigi), De Vrij e D’Ambrosio. Nel mirino della Beneamata c’è Smalling della Roma. Il difensore giallorosso può scegliere se esercitare o no il diritto di rinnovo unilaterale con la Roma se matura almeno il 50 per cento delle presenze rispetto agli impegni ufficiali del club giallorosso, così come riporta GdS.

Marotta e il suo staff hanno puntato gli occhi anche su uno dei migliori talenti che giocano in Europa: Marcus Thuram, figlio del famoso Lilian; ex di Parma, Juventus, Monaco e Barcellona. Il giovane francese gioca nel Borussia Moengladbach, ma su di lui c’è l’interesse di numerosi club di livello, incluso il Bayern Monaco. L’Inter si è già mossa, Ausilio ha confezionato una proposta da 5 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni, contando sui benefici del Decreto Crescita.

Altri nomi importanti che potrebbero svincolarsi a fine stagione in corso, sono: Leo Messi; Benzema potrebbe chiudere con il Real Madrid, così come Asensio. Sempre dalla Spagna, versante Atletico Madrid, Lemar ha intenzione di lasciare, mentre Isco è già uno svincolato