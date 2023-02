Carabao Cup al Manchester United, sconfitto in finale il Newcastle

È il Manchester United ad alzare al cielo la Carabao Cup dopo aver sconfitto in finale il Newcastle. Allo Stadio Wembley di Londra è andato in scena l’ultimo atto della competizione che a distanza di sei anni torna in casa Red Devils. Gli uomini di ten Hag si aggiudicano per la sesta volta nella storia lo storico trofeo mentre i Magpies neanche stavolta riescono a mettere in bacheca la loro prima Coppa di Lega inglese.

Carabao Cup: Manchester United – Newcastle 2 a 0

Partita equilibrata tra due delle migliori squadre della Premier League (United terzo in classifica con otto punti di vantaggio proprio sul Newcastle quinto). A sbloccare il match ci ha pensato Casemiro al 33′. Il brasiliano è bravo a sfruttare il cross di Luke Shaw, insaccando di testa. Gli uomini di Howe accusano il colpo e non hanno nemmeno il tempo di reagire che al 39′ subiscono il raddoppio a causa di un’autorete di Sven Botman. Nel secondo tempo il Newcastel prova a rendersi pericoloso per riaprire il match ma il fortino dei Red Devils non crolla e il risultato resta invariato.