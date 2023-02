Investcorp Milan calciomercato – In casa Milan si torna a parlare della cordata Investcorp che voleva acquisire il Milan da Elliott. Sulla trattativa poi sfumata ora sorgono dubbi, visti gli investimenti che il fondo era pronto ad elargire per il club rossonero a partire dal calciomercato.

Investcorp Milan: dichiarazioni che fanno discutere

Nuove importanti dichiarazioni sono state rilasciate da Carmine Villani, ad di MFO partner appunto di Investcorp, che a Repubblica ha dichiarato: “Non posso entrare nei dettagli, ma posso confermare che la nostra cordata si era impegnata sia ad acquisire tutte le quote di maggioranza del Milan sia a garantire il successivo investimento sul mercato di 300-400 milioni, per riportare subito la squadra al livello più alto d’Europa, come la sua storia merita. Era tutto “equity”. Se Elliott avesse voluto, gli avremmo lasciato quote di minoranza”.



Parole molto importanti e pesanti in un momento così delicato in casa Milan, che gettano ombre sulla decisione di cedere la società rossonera a Cardinale. L’unica risposta su questa decisione clamorosa sarebbe legata ai 42 milioni di interessi che Red Bird sta pagando ad Elliott, ma sembra ormai certo che ci sarebbe altro sotto. I dubbi emergono anche dalle indagini in corso proprio per comprendere la manovra dietro la cessione del Milan. Dopo una sessione di calciomercato praticamente inesistente è chiaro che i dubbi su quello che poteva essere questo Milan permangono. La speranza dei tifosi rossoneri, però, visto anche il fresco scudetto è che ben presto il diavolo possa rialzarsi.