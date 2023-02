Giovedì quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus-Lazio, non ci sarà Pogba. Sembrava finalmente arrivato il momento di scendere in campo per il francese, ma non sarà così.

Juventus-Lazio, non ci sarà Pogba: ancora problemi per il francese

Per il francese non c’è tregua da inizio stagione. Il tecnico fiorentino ne ha parlato poco fa, quando è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

I bianconeri arrivano al match contro la Lazio dopo il tremendo ko casalingo contro il Monza. I brianzoli si sono imposti 2-0 all’Allianz Stadium .

Per la formazione che scenderà in campo contro i biancocelesti non c’è ancora nessuna certezza, quello che c’è di certo sono le assenze. A tal riguardo, Allegri ha dichiarato: “Siamo ripartiti da poco, abbiamo fatto poche gare dopo due mesi di sosta. Non ho ancora deciso niente per domani, devo fare alcune valutazioni. A parte Bonucci che è ancora fuori l’unico che non sarà disponibile per un indolenzimento ai flessori è Pogba. Purtroppo quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori”.

Dopo il match settimanale dedicato ai Quarti di Coppa Italia, i bianconeri saranno impegnati contro la Salernitana in trasferta; match previsto per martedì 7 febbraio 2023 alle ore 20.45 all‘Arechi di Salerno.