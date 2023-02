Annuncio di pochi minuti fa da parte dal Tottenham, Antonio Conte verrà operato in giornata. L’allenatore salentino, si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico. Lo ha annunciato il Tottenham: “Antonio Conte ha accusato di recente forti dolori addominali.

A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza.”

Il club inglese augura al tecnico di riprendersi presto “Tutti al Tottenham gli augurano ogn bene”. Nessuna patologia grave per l’allenatore italiano, ex di Inter e Juve, per fortuna, che dovrà subire però l’asportazione della cistifellea.

Conte stava male già da qualche giorno evidentemente, infatti, anche se regolarmente in panchina sabato, nella sfida di FA Cup che il Tottenham ha vinto in casa del Preston North End, ma aveva lasciato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo la partita.

Domenica 5 febbraio non sarà presente allo stadio dove gli Spurs ospiteranno il Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium. Una sfida importante per entrambe i club. Nelle prossime partite è anche prevista l’importante sfida in Champions League contro il Milan (14 febbario), Conte dovrebbe essere pronto.