Juventus: ecco in che modo proverà a cancellare la penalizzazione, c’è una possibilità

La Juventus che sul campo andrà in scena contro la Salernitana in questo turno di campionato di Serie A, sta giocando la sua partita anche su altri fronti. Fuori dal campo si gioca la “partita” riguardante il filone degli stipendi e la “partita” riguardante quella delle plusvalenze. Il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ha inflitto già 15 punti di penalizzazione alla Juventus e a questi potrebbero addirittura aggiungersene altri. Così come questa sentenza potrebbe addirittura essere annullata. Insomma una situazione difficile e complessa, che alla Juventus squadra di calcio lascia solamente una classifica incerta. Ecco le ultime novità riguardanti le “partite” fuori dal campo.

La Juventus proverà ad annullare la sentenza

La Juventus proverà ad annullare la sentenza emessa contro di essa. Il ricorso dei bianconeri davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sarà un “ricorso di legittimità”. Il club proporrà le ragioni giuridiche per cui la procedura di revocazione non debba essere ritenuta legittimamente ammissibile, reiterando la tesi esposta avanti alla Corte Federale e ritenendo illogiche le argomentazioni motivazionali della Corte Federale. Un’ulteriore eccezione preliminare, poco argomentata dalla Corte, potrebbe essere quella relativa alla tardività del ricorso in revocazione della Procura Federale, che non è stata accolta senza però fornire precise considerazioni giuridiche a riguardo. Sicuramente verrà dedicato spazio alla carente motivazione in ordine alla gradazione della sanzione e del computo della stessa. La motivazione, in tal senso, è infatti poco dettagliata. Le possibilità per la Juventus, poche, ma ce ne sono. Del resto erano poche anche le possibilità di una penalizzazione la scorsa volta per i bianconeri, che invece è arrivata.