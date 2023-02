Liga, dove vedere Barcellona-Siviglia: diretta tv e streaming live

Ventesima giornata della Liga Spagnola e al Camp Nou si disputa la sfida tra Barcellona e Siviglia, scopri dove vedere in diretta tv e streaming live uno dei grandi classici del calcio iberico.

I blaugrana sono in testa alla classifica e sono impegnati, come spesso accade, nel duello a distanza con i campioni uscenti ed eterni rivali del Real Madrid. L’affare titolo infatti sembra circoscritto a queste due compagini, con tutte le altre squadre già fatalmente in ritardo in classifica. Il Barcellona arriva dalla vitoria in trasferta contro il Betis per 2-1 alla quale ha risposto il Real di Ancelotti sconfiggendo il Valencia orfano di Gattuso. Il Siviglia invece ha una classifica deficitaria nonostante due vittorie consecutive che alleviano i problemi ma non li risolvono.

Barcellona-Siviglia, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Jordi Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Badé, Rekik, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordan; Óliver Torres, En.Nesyri, Ocampos.



Tutta la LaLiga Santander è solo su DAZN. Attiva ora

Barcellona-Siviglia, dove vedere il match del Camp Nou in diretta

Barcellona-Siviglia si gioca domenica 5 febbraio alle ore 21 al Camp Nou di Barcellona. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva su DAZN.

E’ prevista anche la diretta streaming attraverso l’APP ufficiale di DAZN che può essere scaricata su ogni tipo di dispositivo mobile.

Una grande sfida tra due delle migliori squadre della Liga Spagnola.