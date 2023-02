Manchester City-Aston Villa diretta tv in chiaro e streaming live. Dove vedere Premier League

Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 17:30 si gioca presso l’Etihad Stadium Manchester City-Aston Villa, ecco dove vedere la 23.a giornata della Premier League inglese.

Per il City di Pep Guardiola l’imperativo è quello di non concedersi altri passi falsi. Se da un lato il secondo posto in classifica appare blindato, dall’altro i cinque punti (con una gara in più) di distacco dall’Arsenal sembrano un margine al momento poco recuperabile. L’Aston Villa invece sta vivendo l’ennesimo campionato anonimo, non negativo ma neppure entusiasmante. Una vittoria contro i quotati rivali potrebbe rivitalizzare i ragazzi di Unai Emery. Provare ad inseguire una qualificazione europea che manca da diverso tempo in quel di Birmingham.

La vigilia è stata anche caratterizzata dalle molteplici voci che vedono la Federazione Inglese indagare sulla situazione economica e patrimoniale del Manchester City, alla ricerca di irregolarità che ne comprometterebbero il risultato sportivo.

Manchester City-Aston Villa, ecco dove vedere il match di Premier League

Manchester City-Aston Villa si disputa domenica 12 febbraio 2023 alle ore 17:30 (ora italiana) all’Etihad Stadium di Manchester. Sarà possibile seguire la gara su Sky Sport Football in diretta tv e scaricando l’APP anche in diretta streaming su Sky GO e NOW TV.

Aston Villa-Manchester City, gli highlights della partita d’andata