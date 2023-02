Domenica 26 febbraio, alle ore 17.30, a “Wembley”, si disputerà il match Manchester United-Newcastle, valido per la finale della EFL Cup. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Newcastle in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Manchester United arriva a giocarsi questo atto conclusivo della EFL Cup dopo aver eliminato Aston Villa (4-2), Burnley (2-0), Charlton (3-0) e Nottingham vincendo 3-0 all’andata al “City Ground” e al ritorno imponendosi per 2-0 a “Old Trafford”. Il Newcastle, invece, ha eliminato Tranmere (1-2), Crystal Palace (dopo i rigori), Bournemouth (1-0), Leicester (2-0) e Southampton vincendo 0-1 in trasferta nel match di andata e 2-1 nel match di ritorno in casa. I “Red Devils” hanno vinto questo trofeo 5 volte, l’ultima nel 2017; i “Magpies”, invece, sono alla seconda finale della loro storia dopo aver perso contro il Manchester City nell’atto conclusivo del 1976.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Weghorst.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Botman, Schar, Burn; Willock, Bruno Guimaraes, Gordon; Almiron, Isak, Saint-Maximin.

Dove vedere Manchester United-Newcastle, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Manchester United-Newcastle, valevole per la finale della EFL Cup, sarà trasmesso in chiaro sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre) e visibile anche su NOVE.tv e sul sito ufficiale di NOVE. Questo match sarà disponibile anche su Discovery+ e sarà visibile su tutte le smart TV collegando il proprio televisore a disponitivi come la Fire TV Stick di Amazon e Google Chromecast.

Inoltre questa finale di EFL CUP sarà tramessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.