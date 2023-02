Milan: Giroud ha detto no alla Premier, era a un passo dal tornarci

Il Milan non sta vivendo un momento felice in campionato e non solo. Si è rischiato di perdere addirittura Olivier Giroud in questa sessione di calciomercato. Su di lui c’era fortissimo l’interesse di una squadra di Premier League, ma alla fine il giocatore ha detto no ed è rimasto al Milan, non inguaiando ulteriormente i rossoneri anche fuori dal rettangolo di gioco.

Giroud ha detto no alla Premier League

Il Milan non vuole perdere Olivier Giroud, e infatti sta lavorando al rinnovo del contratto in scadenza a giugno, ma pure l’attaccante francese vuole restare in rossonero. Lo conferma il no del numero 9 milanista alla richiesta dell’Everton, che aveva provato a riportarlo in Premier nelle ultime ore di calciomercato. Il contratto proposto a Giroud era fino a fine stagione con corposo bonus in caso di salvezza, traguardo che tra l’altro gli avrebbe consentito di rinnovare automaticamente l’accordo per un altro anno a oltre 8 milioni di euro di stipendio. Giroud rifiuta e rimane al Milan.