Milan: due nomi altisonanti per il post Pioli, ma da giugno

L’avventura di Stefano Pioli al Milan sembra essersi già conclusa, ma (se non ci saranno ecatombi) da giugno. Per ora il mister rossonero rimane incollato alla panchina, in vista anche degli impegni incombenti di Champions League. Da giugno però sembrano già essere pronte nuove soluzioni. Due i nomi in ballo per sostituire Pioli, e sono allenatori top.

I nomi in ballo per sostituire Pioli

Due sembrano essere al momento attuale le piste che da giugno porteranno al nome del nuovo allenatore del Milan. Antonio Conte e Roberto De Zerbi, ma si tratta di due piste molto costose visto che il primo guadagna attualmente 17 milioni di euro a stagione al Tottenham, mentre il secondo ha firmato nei mesi scorsi con il Brighton un contratto da 5 milioni netti per 4 stagioni. Nomi difficili da portare a casa, ma il Milan ci proverà. Di sicuro si tratta di due allenatori top, di quelli che farebbero infiammare San Siro fin da subito.