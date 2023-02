Milan: tornano i dubbi sulla data del rientro di un top player, niente Tottenham?

Il Milan lo aspetta come la manna dal cielo, ma per ora non sembra ancora essere arrivato il momento. Stiamo naturalmente parlando di Mike Maignan, il numero 1 rossonero che è ai box da mesi e mesi. Subito dopo il suo infortunio pensare a un non recupero a febbraio, sembrava una vera e propria utopia, e invece è tutto vero. C’era una data stabilita per il suo ritorno, ma forse potrebbe essere ancora disattesa.

Maignan, il rientro slitta ancora?

Il rientro di Maignan era previsto per la partita di Champions League contro il Tottenham, ma ad oggi non filtrano buone notizie. O meglio non c’è quella sensazione che il portiere francese possa tornare. Più probabile che rientri tra la gara di andata e quella di ritorno degli ottavi di Champions. Ma ormai parlare di previsioni è inutile, il Milan probabilmente dovrà giocare quantomeno l’andata contro il Tottenham con Tatarusanu in porta. Ah, domani sera c’è anche il derby in arrivo contro l’Inter.