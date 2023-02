Mike Maignan, c’è la data del rientro, ecco quando avverrà. Il Milan spera

Mike Maignan non vede l’ora di tornare in campo e il Milan…pure, anzi, forse più del portiere stesso. Al Milan Maignan è mancato tanto, forse anche più del dovuto, non solo tra i pali, ma anche come sicurezza che infondeva a tutto il reparto difensivo. Reparto arretrato che adesso è uno dei più in difficoltà con troppi gol subiti nelle ultime prestazioni.

Il presunto rientro di Maignan

Il Milan potrebbe presto riabbracciare Maignan in porta, un ritorno eccellente per Pioli, ma dopo il derby. Il portiere tornerà in campo nelle sfide contro Tottenham e Monza. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno per capire il suo effettivo recupero, ma la via è quella. Di sicuro per il derby non ci sono speranze, ma il portiere ha il Tottenham nel mirino e non vuole fallire questo appuntamento. La musichetta della Champions League e il fascino degli ottavi di finale sono il teatro migliore per tornare tra i pali rossoneri per Maignan.