Napoli Spalletti sul rinnovo – Alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Dichiarazioni molto interessati dell’allenatore azzurro che tocca temi importanti come il vantaggio in classifica ed il suo futuro.

Spalletti ha chiaramente definito fondamentale la gara con la Cremonese di Ballardini, vista anche la sconfitta pesante che è costata l’uscita dalla Coppa Italia. Tutti sanno, Ballardini compreso, che quella di domani sarà un’altra gara con il “vero” Napoli, visto che in Coppa gli azzurri scesero in campo con ben 10/11 provenienti dalla panchina ed il solo Meret del gruppo dei titolari. Una gara importante perchè rientra nel filone delle quattro di febbraio, abbordabili per gli azzurri, che potrebbero collezionare 12 punti su 12, vista la vittoria con lo Spezia e le gare attese con Cremonese, Sassuolo ed Empoli. Un mese fondamentale perchè vedrà anche l’attesa sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte in Germania, gara d’andata valevole per gli ottavi di finale.

Napoli Spalletti sul rinnovo di contratto e lo scudetto

Spalletti dopo le domande di rito e consuete risposte pre-gara si è soffermato sul cospicuo vantaggio in classifica ammettendo: “Anche io non mi sarei aspettavo questi punti e questo distacco, come tutti, con questo gioco espresso sia in campionato che in coppa ma dobbiamo stare concentrati sul presente perché se ci proiettiamo oltre la Cremonese ci create problemi. Sento cose su quanti punti bastano, ma io sono bravo a fare i conti. C’è chi dice che basta vincerne 13, quindi bisogna vincerle”.

A Napoli si parla già del futuro con il contratto in scadenza di Spalletti, sul quale il Napoli può vantare un’opzione per il rinnovo. Molti sono in dubbio su quello che farà il tecnico post-scudetto: andare via da campione, o restare rischiando di fare “la fine” di Pioli? A tal proposito però, Spalletti in conferenza ha dichiarato: “Il mio contratto? E un dettaglio minuscolo all’interno di una grande occasione, poi se vogliamo crearci problemi da soli allora parliamo del contratto mio, suo, dei giocatori. Sono discorsi per creare problemi”.

Il tecnico ha chiuso poi la conferenza con un pensiero ad alcuni calciatori che stanno trovando poco spazio: “Mi dispiace solo perchè Simeone e Raspadori meriterebbero più spazi. Poi Gaetano per me diventerà uno dei centrocampisti più forti in circolazione”.