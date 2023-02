Serie A: Bologna-Monza, le probabili formazioni

Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 15:00 andrà in scena Bologna-Monza, confronto valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A TIM: la gara dello stadio “Renato Dall’Ara” verrà diretta da Luca Zufferli di Udine, coadiuvato da Daniele Bindoni di Venezia e da Niccolò Pagliardini di Arezzo, con Davide Massa di Imperia quale quarto ufficiale, Maurizio Mariani di Aprilia (Latina) al VAR e Antonio Di Martino di Teramo all’AVAR.

La situazione del Bologna



A quota ventinove punti in classifica, il Bologna sogna quel settimo posto che a meno di sorprese varrà l’accesso all’Europa Conference League: il “ruolino di marcia” dei felsinei consiste finora in otto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte (con ventotto reti segnate e trentuno subite). La scorsa giornata ha visto i rossoblù imporsi per 2-1 in Toscana sulla Fiorentina.

La situazione del Monza



Il Monza è in una serena situazione di metà classifica, a quota ventisei punti risultato di sette vittorie, cinque “X” e nove K.O. (cinque dei quali nelle prime cinque giornate di campionato), con ventisette goal fatti a fronte dei trenta incassati. Imbattuti in campionato da ben sette gare, nel precedente turno i brianzoli hanno impattato in casa per 2-2 con la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari, Petagna. Allenatore: Raffaele Palladino.