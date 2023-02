Serie A: Monza-Sampdoria, le probabili formazioni

Lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 20:45 andrà in scena Monza-Sampdoria, confronto valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A TIM: la gara dell’U-Power Stadium verrà diretta da Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato da Alberto Tegoni di Milano e da Alessio Berti di Prato, con Luca Zufferli di Udine quale quarto ufficiale, Michael Fabbri di Ravenna al VAR e Daniele Paterna di Teramo all’AVAR.

La situazione del Monza



Il Monza è in una serena situazione di metà classifica, a quota venticinque punti frutto di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte (cinque delle quali nelle prime cinque giornate di campionato), con venticinque goal fatti e ventotto subiti. La scorsa giornata ha visto i brianzoli compiere l’impresa di battere per 2-0 a domicilio Juventus (già piegata per 1-0 all’andata in Lombardia) grazie alle reti di Patrick Ciurria al 18’ e di Dany Mota Carvalho al 39’.

La situazione della Sampdoria



La Sampdoria occupa il penultimo posto in graduatoria, a +1 sul “fanalino di coda” Cremonese: i blucerchiati hanno finora conquistato solamente nove punti, frutto di due successi, tre pari e ben quindici K.O. (con otto reti segnate a fronte delle trentaquattro incassate). Nel precedente turno i liguri sono usciti sconfitti per 0-2 dal confronto esterno con l’Atalanta.

Le probabili formazioni di Monza-Sampdoria



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.