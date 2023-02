Serie C, probabili formazioni Crotone-Foggia: Gallo prova a stupire?

Si giocherà domani 11 Febbraio alle ore 17:30 il big match della Serie C Girone C Crotone-Foggia, queste potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici Lerda e Gallo.

Il Crotone arriva dalla dolorosa sconfitta di Avellino che allontana sempre di più la vetta di classifica occupata dal Catanzaro. I ragazzi di Lerda occupano comunque la seconda posizione in classifica e sono stabilmente all’interno della lotta per la promozione in Serie B. Battaglia che rischia seriamente di annoverare anche il Foggia di mister Fabio Gallo. I rossoneri infatti arrivano da una serie di 3 vittorie e un pareggio che hanno condotto la squadra fino al quarto posto in classifica. Il match dello Scida potrebbe essere un crocevia importante per il Foggia che di fronte ad un’altra vittoria sarebbe automaticamente rilanciato per la corsa alla promozione.

Crotone-Foggia, le probabili formazioni: Ogunseye guida l’attacco rossonero

CROTONE (4-3-3): Dini; Calapai, Cuomo, Gigliotti, Crialese; Awua, Petriccione, Vitale; Pannitteri, Cernigoi, D’Ursi. Allenatore: Franco Lerda.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Leo, Di Pasquale, Rutjens; Garattoni, Schenetti, Petermann, Frigerio, Rizzo; Peralta, Ogunseye. Allenatore: Fabio Gallo.

Lerda affida a Petriccione le chiavi del centrocampo crotonese per avere la meglio sul lanciatissimo Foggia. Fabio Gallo risponde con la coppia Peralta-Ogunseye in attacco, con quest’ultimo investito da uno straordinario momento di forma.

Foggia-Crotone 2-0, gli highlights della sfida d’andata