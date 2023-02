L’ex calciatore serbo Sinisa Mihajlovic oggi avrebbe compiuto 54 anni, numerose sono state le dediche. Nato il 20 di febbraio del 1969 a Vukovar, scompare lo scorso 16 di dicembre. Sono stati tre gli anni di malattia che lo hanno altamente debilitato. Scopriamo i messaggi dei familiari e delle squadre con le quali ha giocato o allenato.

Mihajlovic oggi avrebbe compiuto 54 anni: “Buon compleanno in paradiso”

Estremamente commovente il messaggio postato sui social dalla moglie di Sinisa, Arianna. Nel giorno del primo compleanno senza l’ex calciatore e allenatore, scomparso il 16 dicembre: “Buon compleanno in paradiso“.

Gli auguri della Sampdoria

Il messaggio per il compleanno di Mihajlovic della Sampdoria, club di cui Sinisa è stato un simbolo prima come giocatore (dal 1994 al 1998) e poi come allenatore (dal 2013 al 2015): “Auguri fin lassù, Sinisa“.

Il ricordo del Milan

“Il primo compleanno senza di te, hai lasciato un vuoto incolmabile“: con queste parole il Milan ha ricordato Sinisa, che ha guidato i rossoneri nella stagione 2015-2016.

L’omaggio della Fiorentina

Un cuore viola e una preghiera: questo l’omaggio a Mihajlovic della Fiorentina, di cui Sinisa è stato allenatore nella stagione 2010-2011.

La figlia Viktorija

“Auguri vita mia“: così Viktorija, una dei cinque figli di Mihajlovic, ha ricordato il padre su Instagram.

La figlia Virginia

“Non saremo mai distanti“: toccante il messaggio di una delle due figlie, Virginia, che nel 2021 lo aveva reso nonno di Violante.

Il ringraziamento di Alessandro Vogliacco

A far diventare Mihajlovic nonno della piccola Violante, il legame tra la figlia Virginia e il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco, che così ha ricordato Sinisa sui social, postando una foto insieme a lui. “Oggi festeggio il privilegio di aver potuto ascoltarti, seguirti e amarti. Buon compleanno guerriero“.

Il figlio Dusan e Soriano

Il figlio Dusan ha ricordato il papà sui social con un cuore e una foto di Mihajlovic ai tempi del Bologna insieme a Roberto Soriano: il capitano bolognese sabato ha segnato alla Sampdoria dedicando il gol a Sinisa e scoppiando in lacrime quando ha ricordato il suo ex allenatore.

Il post del figlio Miroslav

Un cuore e una foto del Mihajlovic “papà“: così uno degli altri figli, Miroslav, ha ricordato il padre nel giorno del suo 54esimo compleanno.

Un omaggio dalla federazione serba

Un tweet di ricordo per Sinisa anche dal profilo ufficiale della Federazione calcistica serba: Mihajlovic è stato Ct della Serbia dal maggio 2012 al novembre 2013, quando scelse di tornare in Italia per allenare la Sampdoria.