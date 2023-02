Virtus Verona-Padova diretta tv gratis e streaming live. Dove vedere Serie C

Domani alle ore 17:30 va in scena il match Virtus Verona-Padova presso lo Stadio Comunale Gavagnin-Nocini, valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C, ecco dove vedere questo interessante incontro della terza serie di calcio italiana.

Le due squadre sono divise da appena tre lunghezze e stazionano intorno alla metà della classifica. La Virtus Verona potrebbe con una vittoria agganciare proprio il Padova a 34 punti e allungherebbe la propria serie positiva che dura ormai da tre gare. Il Padova dal canto suo vuol riscattare l’ultima sconfitta e cerca un successo per rilanciarsi anche in chiave playoff.

Virtus Verona-Padova, le probabili formazioni

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi, Ruggero, Cella, Faedo; Fabbro, Lonardi, Hallfredsson, Talarico; Danti; Kristoffersen, Fabbro.

All: Fresco

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Dezi, Vasic, Jelenic; Russini, Bortolussi, Cannavò.

All: Torrente



Virtus Verona-Padova, ecco dove vedere il match di domani

Il match Virtus Verona-Padova sarà visibile come di consueto su Eleven Sport, collegandosi al sito elevensport.it e registrandosi al servizio sottoscrivendo un abbonamento mensile oppure annuale.

Una novità di questo 2023 è quella della piattaforma DAZN che si è assicurata i match della Serie C: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.