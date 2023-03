Cagliari, la probabile formazione di Ranieri contro il Genoa: tornano 2 big

Cagliari che affronterà il Genoa con due rientri importanti in rosa, e probabilmente anche nella formazione titolare. Tornano a disposizione di mister Ranieri, il bomber Lapadula e Nandez per il centrocampo. E che ritorni! Oltre ad essere un lusso per la categoria, sono due giocatori in grado di spezzare gli equilibri di qualsiasi tipo di gara.

Le scelte di Ranieri contro il Genoa

Contro il Genoa, il Cagliari di Claudio Ranieri non può sbagliare, per una serie di motivi: se si vuole tentare il disperato assalto al secondo posto che equivale a dire promozione diretta, questo scontro diretto vale più dei tre punti in palio; quella contro il Genoa potrebbe essere una classica finale playoff, per cui una partita da affrontare con la consapevolezza che potrebbe accadere di nuovo tra qualche mese. Ecco la probabile formazione di Claudio Ranieri: torna Lapadula, pronto a subentrare Nandez: CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Altare, Dossena, Goldaniga; Zappa, Makoumbou; Rog, Azzi; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.