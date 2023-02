Inchiesta Prisma, c’è anche il Cagliari Calcio tra le squadre interessate?

INCHIESTA PRISMA CAGLIARI – Tra gli ultimi clamori del periodo c’è sicuramente l’inchiesta Prisma riguardante le plusvalenze del calcio italiano. Secondo quando riportato da Marco Bardesono, giornalista torinese, la Procura del capoluogo piemontese avrebbe trasmesso degli atti relativi alla stessa inchiesta Prisma ad altre Procure competenti in merito a sei diversi club italiani. Tra questi, figurerebbe anche il Cagliari Calcio.

Inchiesta Prisma Cagliari Calcio, nuovo filone di inchiesta

Le sei società a cui in queste ore è stata allargata l’inchiesta Prisma sarebbero queste: Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari, Sampdoria e Sassuolo. Dalle perquisizioni del 2021 sulle plusvalenze dei calciatori, al momento è stata penalizzata la Juventus con 15 punti in meno in classifica nella Serie A in corso.

Nell’aprile 2022, tale inchiesta aveva portato al deferimento per responsabilità diretta sul caso plusvalenze a 11 club in generale. Oltre alla Juventus, c’erano anche Sampdoria, Napoli, Genoa, Empoli, Parma, Pisa, Pescara, Novara, Chievo Verona e Pro Vercelli. A metà di aprile dell’anno scorso però, tutti i 59 dirigenti e i membri dei vari Consigli di Amministrazione, oltre alle 11 società finite a giudizio al Tribunale Nazionale Federale per il caso plsuvalenze, sono stati prosciolti.

Adesso, questo nuovo filone d’inchiesta, potrebbe riguardare da vicino proprio il club rossoblu. Per ora, il Cagliari Calcio si è espresso sulla situazione, comunicando di non aver ricevuto nessuna comunicazione.