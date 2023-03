Serie A, qual è il rendimento delle squadre nel match delle 12.30 nelle ultime 10 stagioni? Tra le big Lazio la peggiore con il 32% di sconfitte, Juventus in testa con 79% di vittorie

L’ultimo match delle 12.30 di Serie A si è chiuso con una rumorosa sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi, che al Dall’Ara contro il Bologna ha visto ripresentarsi vecchi spettri di uno scudetto sfumato nella scorsa stagione. La partita ci offre uno spunto interessante per condurre uno studio sulla partita delle 12.30 di campionato.

SuperNews ha analizzato le ultime 10 stagioni di Serie A per scoprire quali squadre tendono a scivolare sull’impegno di mezzogiorno, quali invece a vincere e quelle che invece tendono a pareggiare di più. Sulla base dei dati riportati su Transfermarkt, è emerso che tra le otto big del campionato a perdere di più la partita delle 12.30 è la Lazio con il 32%, la Juventus detiene la percentuale più alta di successo (79%), mentre la Fiorentina è il club che ha ottenuto più pareggi (35%).

Big di Serie A vs match delle 12.30: Lazio percentuale più alta di sconfitte, Juve la migliore. Fiorentina regina dei pareggi

Per quanto riguarda le otto big del nostro campionato, i dati eleggono il club biancoceleste come il più sconfitto nelle gare delle 12.30 con una percentuale del 32%. Registra invece il più alto numero di vittorie la Vecchia Signora, con il 79%, mentre la Fiorentina risulta la squadra che tende a ottenere più pareggi con una percentuale del 35%. Di seguito la tabella dettagliata con le percentuali di vittorie, pareggi e sconfitte nei match delle 12.30 delle ultime 10 stagioni per tutte le otto big di Serie A.

Squadra Vittorie % Pareggi % Sconfitte % Juventus 79 16 5 Napoli 74 8 18 Lazio 59 9 32 Roma 58 26 16 Inter 54 23 23 Atalanta 46 25 29 Milan 38 31 31 Fiorentina 38 35 27

E le altre protagoniste del campionato? Bologna la migliore, Genoa la più sconfitta, Torino collezionista di pareggi

Abbiamo stilato la classifica del rendimento nel match delle 12.30 per le otto big di Serie A, ma è importante tenere in considerazione anche i numeri delle altre protagoniste del campionato. Tra le squadre che hanno disputato 8 delle ultime 10 stagioni di Serie A, il Bologna risulta il club che tende più spesso a portare i tre punti a casa, registrando una percentuale di vittorie del 38%. Primato opposto per il Genoa, che registra una percentuale di sconfitte pari al 56%. I granata, invece, si attestano come i principali collezionisti di pareggi: 42% la percentuale dei match in cui hanno portato a casa solo un punto. Di seguito la tabella dettagliata con il rendimento nel match delle 12.30 dei club che hanno disputato almeno 8 delle ultime 10 stagioni di Serie A.

Squadre Vittorie % Pareggi % Sconfitte % Bologna 38 31 31 Cagliari 33 30 37 Udinese 30 23 47 Sassuolo 29 25 46 Sampdoria 29 26 45 Torino 22 42 36 Genoa 20 24 56