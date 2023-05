Milan-Inter ormai è alle spalle, ora si guarda con attenzione al derby di ritorno, per vedere se i rossoneri metteranno paura ai nerazzurri o proprio loro ribadiranno la loro supremazia. Nella gara di andata le gerarchie sono state chiare e ben delineate: una squadra sola in campo a dettare legge, quella allenata da Simone Inzaghi. Risultato che alla fine va anche stretto, per una partita che poteva terminare anche con più gol di scarto.

Le parole di Adani sul Milan

Intervenuto alla BoboTv, Daniele Adani ha commentato il derby, in particolare come si è posto il Milan in questa partita e in linea di massima come si pone quando incontra l’Inter. Secondo il noto opinionista i rossoneri soffrono tantissimo il gioco dell’Inter e sembra come se non giocassero. Una situazione che ha portato i nerazzurri a vincere il derby europeo di andata, e non solo, anche in Supercoppa e in campionato. Ecco le parole di Adani in merito: “Il Milan quando incontra l’Inter è come se non giocasse, per fare un confronto, è come quando il Napoli ha incontrato il Milan, ci sono delle difficoltà. In Supercoppa è stato così, in campionato è stato così. Per andare nello specifico, il Milan ha preso lo stesso gol che ha preso in Supercoppa contro l’Inter, ovviamente gli interpreti erano differenti, ma è stato così. Pioli le ha provate tutte contro Inzaghi, anche snaturandosi, ma dopo mesi è tornato a subire lo stesso tipo di giocata. Si, il Milan soffre maledettamente l’Inter”.