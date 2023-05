L’Inter si appresta a giocare la semifinale di ritorno di Champions League, e lo farà con il ruolo della protagonista assoluta per il passaggio del turno. Passare equivale a dire andare dritti dritti in finale. Un sogno per il popolo nerazzurro, non pronosticabile ad inizio anno e forse anche a stagione in corso. Uno dei temi caldi di inizio anno è stato proprio il rinnovo o meno di Milan Skriniar, inizialmente rimasto e acclamato da tutti i tifosi e poi finito nel dimenticatoio, tra un presunto infortunio e l’altro.

Le parole di Adani su Skriniar

Adani, intervenuto al solito alla BoboTv, ha parlato anche della situazione Skriniar-Inter, ricordandosi ciò che tutti dicevano mesi fa, quando sembrava che senza il solido difensore l’Inter non potesse andare avanti. E invece adesso Simone Inzaghi ha registrato una difesa ermetica e nella quale l’assenza de Skriniar non si nota nemmeno, a meno che qualcuno non lo ricordi. Ecco le parole di Adani: “Ad inizio anno sembrava che senza Skriniar non si potesse giocare, che senza di lui la difesa dell’Inter avrebbe fatto acqua da tutte le parti. Noi alla BoboTv, lo diciamo da mesi, non era meglio un cinquantino, anche un quarantino dal Psg, piuttosto che avere Skriniar in rosa in queste condizioni? Inzaghi ha messo a punto la difesa senza di lui, complimenti”.