Manca una sola giornata alla fine della prima parte della serie B. Il campionato cadetto ha visto il Cagliari arrancare in una prima fase per poi ritrovarsi sotto la gestione sapiente e di esperienza di mister Claudio Ranieri. Il prossimo avversario dei sardi, nella 38a ed ultima giornata, sarà il Cosenza di William Vaili allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. La sfida contro la formazione calabrese necessiterà di una dose extra di concentrazione per 4 giocatori che, con un cartellino giallo salterebbero la prima sfida dei playoff in arrivo.

I nomi dei 4 giocatori diffidati in casa Cagliari

Il Cagliari di Claudio Ranieri vuole affrontare i playoff da protagonista e non vuole lasciare nulla al caso. Ogni minimo dettaglio nella post season può fare la differenza. Proprio in questo senso si da risalto e importanza alla situazione diffidati. Nel Cagliari sono ben 4 i giocatori a rischio nella sfida contro il Cosenza, ecco i nomi: Nahitan Nandez, Antoine Makoumbou, Edoardo Goldaniga e Zito Luvumbo.