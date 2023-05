Calciomercato Inter, ecco la situazione Dzeko: rinnovo o addio?

Edin Dzeko, l’uomo del momento in casa Inter, soprattutto dopo il gol contro il Milan che ha sbloccato il risultato nel derby di Champions. Giocatore tuttofare sul fronte offensivo, da prima punta a regista, non dimenticando i gol segnati. Il bosniaco è un giocatore che in rosa può fare la differenza ovunque venga schierato. Ecco le ultime novità riguardanti il suo eventuale rinnovo con la maglia dell’Inter.

La situazione Dzeko

Edin Dzeko è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter, il centravanti bosniaco infatti prolungherà in nerazzurro per un’altra stagione fino al 2024 passando dai 5,5 milioni di euro + 1 di bonus a 4 milioni di euro + 1 di bonus. Il rinnovo è quindi sempre più vicino, Dzeko e l’Inter ancora insieme. Rinnovo importante in casa nerazzurra quindi, che permetterà di dare sempre qualità in un reparto offensivo già importante, a prescindere dal rinnovo o meno di Lukaku. La semifinale di andata di Champions League contro il Milan testimonia la bontà dell’operazione Dzeko-rinnovo.