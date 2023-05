Il Milan, impegnato nella “remuntada” contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Champions League, guarda sempre con attenzione alle opportunità che il calciomercato propone. Stavolta arriva dal Giappone e si chiama Daichi Kamada, molto più di un’idea per il Milan, e la pista prende quota. I rossoneri portano avanti i contatti con il trequartista giapponese, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, e nelle ultime ore la trattativa ha visto importanti passi avanti. Secondo Calciomercato.com, le parti hanno raggiunto un principio d’accordo per un contratto da 3 milioni di euro a stagione, un’intesa che pone il Milan in una posizione di primo piano nella corsa al classe ’96.

Kamada-Milan, si può fare

Il centrocampista giapponese Kamada lascerà l’Eintracht Francoforte a parametro zero per raggiungere una squadra che disputerà la massima competizione europea. Il Napoli è in corsa, però dietro al Milan, che invece non è certo della Champions. Questa potrebbe essere l’unica variabile (e non di poco conto) nella corsa al giocatore. Se il Milan si qualificasse in Champions League non ci sarebbero dubbi, Kamada diventerebbe un giocatore rossonero.