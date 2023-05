Il Milan e fantasma De Ketelaere, un giocatore da aspettare, o da bocciare definitivamente? Anche Bobo Vieri ha detto la sua riguardo al belga. Giocatore arrivato nel mercato estivo, tutto il popolo rossonero e la società stessa riponevano grande fiducia in lui e nel suo acquisto. In realtà De Ketelaere non è mai sbocciato, anzi più tempo passa più sembra un corpo estraneo alla squadra, con il fardello dei milioni spesi per lui. San Siro non lo aiuta di certo come palcoscenico, anche se il tifo milanista non lo ha mai preso di mira come è successo altre volte con i giocatori che hanno fatto flop.

Le parole di Vieri

De Ketelaere è un giocatore da aspettare o meno? Questo potrebbe essere il dilemma e la domanda ricorrente nel prossimo calciomercato rossonero. Mandarlo in prestito o puntarci, Pioli quest’anno non sembra aver avuto dubbi, non lo ha quasi mai schierato titolare. Ecco le parole di Bobo Vieri in merito, come al solito intervenuto alla BoboTv: “De Ketelaere è giovane e i giovani vanno anche aspettati. Io a San Siro ho giocato: sa quanti ne ho visti, giovani e meno giovani, che entravano lì e un po’ se la facevano sotto? Milan, non fare lo stesso errore che in passato hai fatto con Vieira. Questo giocatore ha bisogno di giocare con continuità, almeno 10-15 partite di fila. Io lo aspetterei senza dubbi alcuni”.