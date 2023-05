Calciomercato Milan: il nome che non ti aspetti, arriva dal Real Madrid

Il Milan impegnato in un finale di stagione intenso, tra la ricerca del quarto posto in campionato e la finale di Champions League, prova ad anticipare la concorrenti per un giocatore del Real Madrid. Si tratterebbe di un gran colpo per la squadra di Pioli che alzerebbe il livello dei campioni in campo.

Il nome seguito dal Milan

Nelle idee di Maldini e Massara c’è sempre il nome di Marco Asensio, classe 1996, in scadenza di contratto con il Real Madrid, con cui, però, è in trattativa per il rinnovo dell’accordo. L’alternativa è un nome che non ti aspetti: Dejan Kulusevski. Già, perché lo svedese, classe 2000, ceduto dalla Juventus al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto condizionato nel gennaio 2022, non più così sicuro Tornerebbe a Torino e, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, immediatamente ceduto. Il Milan, che si era già interessato a Kulusevski in passato, potrebbe quindi aprire una nuova trattativa con la Juvedi restare a Londra. Qualora gli Spurs non si qualificassero in Champions, non sarebbe confermato.