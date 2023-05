Milan-Leao: così si è sbloccato il rinnovo, ecco le ultime news

Ecco il retroscena dietro al prossimo rinnovo di Leao con il Milan. A giugno 2018 l’attaccante portoghese ha deciso di rescindere unilateralmente il contratto con la sua ex squadra, lo Sporting Lisbona, ed è passato al Lille, successivamente al Milan. A marzo 2020 il TAS ha condannato Leao a pagare 16.5 milioni di euro allo Sporting Lisbona, che aveva avviato un procedimento davanti a un tribunale portoghese per denunciare la violazione contrattuale unilaterale del giocatore. Il club portoghese aveva anche contattato la FIFA, che alla fine aveva spiegato che il Lille era responsabile in solido con il giocatore in questo caso e doveva quindi partecipare al risarcimento del club.

Rinnovo Leao, le ultime

Leao alza le prestazioni con la maglia del Milan e vorrebbe prolungare il contratto. La risoluzione di questo caso diventa essenziale e tutti si siedono intorno a un tavolo. Gli interessi aumentano e il prezzo sale, da 16.5 a 20.6 milioni di euro. Finalmente dopo tante lunghe trattative si trova una soluzione. Secondo quanto riportato dal portale francese RMC Sport, il giocatore prolungherà il suo contratto fino al 2028 con un aumento di stipendio molto significativo. Il Lille si impegna a pagare allo Sporting 19,6 milioni di euro(su 20,6 milioni). Il giocatore dovrà partecipare fino a 1 milione di euro di tasca sua. Il Milan accetta invece di rimborsare immediatamente il Lille fino al 90% della multa, ovvero circa 18 milioni di euro e scommette su una plusvalenza (virtualmente garantita) da un futuro trasferimento.