Finale di Coppa Italia: le ultime di formazione lato Fiorentina

La Fiorentina è arrivata a Roma (in vista della finale di Coppa Italia di domani contro l’Inter) e si trova ora in udienza al Quirinale dal Presidente Mattarella. I viola saranno impegnati nella prima delle due finali stagionali e Vincenzo Italiano ha da tempo scelto otto undicesimi di quelli che saranno i titolari di queste due cruciali sfide che valgono una stagione.

Le ultime sulla formazione della Fiorentina

Terracciano, Dodò, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Nico Gonzalez, Bonaventura e Cabral partiranno dall’inizio e poi tre dubbi. Analizziamo quindi nel dettaglio i tre ballottaggi, partendo dalla difesa: Igor è dato in difficoltà e quindi Ranieri e Martinez Quarta si giocano una maglia. Percentuali? Ranieri 41%, Martinez Quarta 39%, Igor 20%.

A centrocampo il duello è tra il grande talento di Gaetano Castrovilli e l’equilibrio maggiore di squadra che garantirebbe l’impiego di Rolando Mandragora accanto ad Amrabat. Percentuali? Castrovilli 60%, Mandragora 40%.

In attacco c’è una sola maglia per cinque esterni. Percentuali? Ikoné 45%, Brekalo 40%, Kouamé, Sottil e Saponara 15% in tutto.

Ricapitolando, la Fiorentina domani sera dovrebbe schierarsi così: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.