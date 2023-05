Fiorentina: Italiano richiama tutti all’unità, giornalisti compresi

La Fiorentina si giocherà tra dieci giorni la partita più importante della stagione. In attesa di questo evento (che a Firenze non si vive da 33 anni e cioè la finale di una coppa europea), ieri Vincenzo Italiano, in sala stampa (qui le pagelle della rocambolesca ma meritata rimonta viola), nel salutare i giornalisti ha fatto un appello all’unità.

La domanda da porsi è quindi la seguente: riusciranno i “criticoni” (quelli che va sempre tutto male), gli “ultrà del positivismo” (quelli dei carri ormai pieni) e giornalisti (che a volte per fare notizia mettono in secondo piano altre cose molto più importanti) a fare un tutt’uno con squadra, allenatore e società? Bè, dalla risposta a questa domanda passeranno anche molte delle chance di vincere la Conference League, perché per arrivare in fondo ed alzare un trofeo non bastano qualità tecniche e tattiche, ma serve anche una compattezza che solo un ambiente unito ti può donare.

Ecco, Vincenzo Italiano chiede proprio questo: riusciamo a remare tutti dalla stessa parte, almeno fino alla notte del 7 giugno, per il bene della Fiorentina?