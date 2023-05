Fiorentina-Roma 2-1: le pagelle viola al pepe

La Fiorentina regala una vittoria ai propri tifosi nell’ultima gara stagionale all’Artemio Franchi. Una rimonta finale, dall’85’ all’88’ di gioco, che tiene a galla anche le residue speranze gigliate di agguantare l’ottavo posto in classifica che potrebbe garantire comunque l’Europa, in attesa di conoscere quali sanzioni ulteriori colpiranno la Juventus e di sapere se Inter e/o Roma vinceranno le rispettive finali europee.

La chiave della partita è stato l’ingresso in campo di Christian Kouamé che, inserito finalmente nel suo ruolo di seconda punta, da buon grimaldello ha scardinato la difesa della Roma con i suoi guizzi e la sua fisicità. Chissà cosa sarebbe successo se la stessa decisione fosse stata presa da Vincenzo Italiano anche in Coppa Italia contro l’Inter………

Pagelle Fiorentina

Cerofolini 7=: lo stadio mormora quando non esce su una delle imbucate per Wijnaldum, ma poi si rifà con gli interessi. Decisivo.

Venuti 6: l’ultima al Franchi per Lollo nella sua Firenze. Emozionato.

Martinez Quarta 5: salva sulla linea il possibile 0-2 giallorosso di Solbakken, per il resto non ne azzecca una. Frastornato.

Igor 6+: vince ai punti il duello con Belotti. Muscoli d’acciaio.

Biraghi 5,5: sbaglia l’ennesimo fuorigioco della sua stagione. Fondamentale in fase offensiva, quanto fragile in quella difensiva. Uomo dai due volti.

Duncan 6: svolge il suo compitino. Sufficiente.

Mandragora 6,5: meglio del suo compagno di reparto, fornisce l’assist per il goal del momentaneo pareggio di Jovic. Aerodinamico.

Ikoné 7: è ormai uno dei fedelissimi di Italiano e lui lo ripaga con la segnatura che vale la vittoria della Viola. Stantuffo.

Barak 6: non gioca una brutta gara, ma da lui è lecito aspettarsi anche qualcosa di diverso. Si può dare di più.

Saponara 5: oggi male male. In declino.

Jovic 6,5: si muove bene, ovviamente ai suoi ritmi, e ritrova il goal che potrebbe valergli molto nel confronto a distanza con Cabral. Al posto giusto.

Terzic 6+: prende il posto di capitan Biraghi e spinge molto (si guadagnerebbe anche un rigore vanificato da un fallo precedente di Sottil). Spina nel fianco.

Milenkovic 6-: conferma il momento non troppo positivo dei difensori centrali della Fiorentina. In apnea.

Sottil 5,5: dov’è finito il giocatore capace di saltare gli uomini come birilli? Al rallentatore.

Dodò 6,5: uno dei fattori che cambia il match. Frecciarossa.

Kouamé 7: di solito non giudico i calciatori che rimangono in campo solamente per un quarto d’ora, ma la sua presenza stasera cambia la partita. Match winner.

Italiano 6,5: alla fine del primo tempo avrebbe preso un bel 5 per scelte e solita fragilità difensiva, ma i cambi della ripresa e la voglia di vincere che trasferisce ai suoi ragazzi fino al 95′ si rivelano fondamentali per il risultato finale. Genio e sregolatezza.