Genoa: le prime mosse da Serie A, ecco i rinnovi in arrivo, uno su tutti!

Il Genoa è tornato dove merita, nel palcoscenico che meglio conosce e che più gli si addice, dopo un solo anno di purgatorio. Uno dei protagonisti principali è stato proprio Alberto Gilardino, che verrà ovviamente riconfermato e sarà di nuovo al timone della squadra, con l’obiettivo di ottenere una tranquilla salvezza nella prossima Serie A.

Le riconferme del Genoa

Il Genoa lavora già alle riconferme per il prossimo anno, ecco alcuni nomi. Dopo la riconferma di Dragusin, il giocatore più utilizzato dell’intera rosa quest’anno, avvenuta nei mesi scorsi (il difensore era in prestito, ma l’obbligo di riscatto è scattato da tempo), ora c’è anche la certezza che Martinez difenderà di nuovo la porta del Genoa. Tre pilastri della squadra attuale invece vanno in scadenza a giugno: Strootman, Sturaro e Badelj, con Criscito invece che chiuderà la carriera. Ma il rinnovo per eccellenza che arriverà a breve sarà quello di Gudmundsson, autentico protagonista stagionale. I tifosi lo attendono e sono consapevoli dell’importanza del giocatore in rosa.