Giro 2023, dove vedere la settima tappa: percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro 2023, tutto sulla settima tappa: percorso, favoriti, dove vedere in tv e in streaming quest’importante frazione. In quest’edizione della Corsa Rosa è giunti finalmente il momento del primo arrivo in salita. Infatti si partirà da Capua e la carovana rosa poi si sposterà fino al Gran Sasso d’Italia, con l‘arrivo fissato a Campo Imperatore, con l’altitudine che supererà i 2000 metri.

Oltre all’asperità finale, la settima tappa del Giro 2023 prevede anche altri due GPM di seconda categoria. Insomma, la classifica generale potrebbe senza alcun dubbio subire e ricevere uno scossone importante. Ma chi sono i favoriti? Gli occhi saranno inevitabilmente puntati sugli uomini di classifica, in particolar modo su Roglic ed Evenepoel, che cerca il riscatto dopo alcune cadute. Gli outsider, che magari andranno a caccia anche del podio finale, potrebbero essere Joao Almeida, Aleksandr Vlasov e Damiano Caruso. Ma non possono ovviamente essere escluse sorprese, magari con qualche fuga da lontano.

Sarà possibile seguire la corsa Rosa sulla Rai, più precisamente su RaiDue, con la diretta che prenderà il via alle ore 14. Per quel che riguarda lo streaming, il Giro sarà visibile sull’app Rai Play, disponibile gratuitamente su vari dispositivi. La settima tappa però si potrà vedere anche su Eurosport 1, presente nel bouquet Sky, ma anche sulle piattaforme Dazn e Discovery Plus. Insomma, non mancano le alternative per godersi questo primo arrivo in salita.