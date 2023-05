Inter: il nodo Acerbi, riscatto o ritorno alla Lazio, ecco la decisione

Acerbi-Inter, rinnovo o ritorno alla Lazio? Questa la variabile riguardo il suo contratto. Il giocatore, che si sta rendendo protagonista in maglia nerazzurra, non sa se il prossimo anno sarà a disposizione dell’Inter o della Lazio. Intanto sta disputando una stagione ottima in maglia biancoceleste.

Acerbi-Inter, rinnovo in vista?

L’Inter potrebbe rinnovare ad Acerbi, ma non è così scontato che lo faccia. Il difensore si è preso la scena madre insieme a Bastoni, ma quale sarà il suo futuro? Non è detto che quando scadrà il suo contratto il 30 giugno, il giocatore rimarrà. Inzaghi lo vorrebbe ovviamente riconfermare, vista la stima reciproca, ma al momento non è di così facile risoluzione. Acerbi guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, cifra che l’Inter non potrà più assicurargli. La scelta di rimanere o meno dipenderà anche da questo aspetto, non di secondaria importanza. Acerbi quest’anno si è dimostrato di vitale importanza per la retroguardia nerazzurra. Vedremo cosa succederà nel prossimo slot di calciomercato.