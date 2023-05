Inter-Milan, partita che non ha bisogno di presentazioni quella che andrà in scena tra qualche ora sul manto erboso di San Siro. La posta in palio? Niente di meno che la finale di Champions League. Qualificazione che sembra indirizzata verso i colori nerazzurri dopo la vittoria per 2-0 nella partita di andata contro il Milan. Ma rossoneri che cercheranno di fare la “partita della vita” per mettere in difficoltà l’Inter e trovare magari l’impresa. Recuperato e disponibile Leao. Telecronaca della partita che sarà affidata a Riccardo Trevisani, di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Trevisani

Derby europeo che andrà in onda in chiaro su Canale5. In attesa della finale, che comunque vada vedrà una squadra italiana partecipare, è la partita della stagione. E a raccontarla sarà Riccardo Trevisani, 43 anni e una vita a Sky prima di arrivare a Mediaset due anni fa. Stasera realizzerà un sogno, ecco le sue parole sulla partita e sulla soddisfazione di raccontarla: “Come finisce stasera non lo so, il calcio è troppo strano a questo livello. Qualche anno fa ho raccontato Barcellona-Liverpool 3-0 e dopo 8 giorni Liverpool-Barcellona 4-0. Non lo avrei mai pensato. Ad oggi l’Inter è molto avanti, per condizione fisica e mentale, questo sì. Mi aspetto una partita più aperta di quella del 2003. Mi aspetto pochi calcoli, la partita di andata ha creato una distanza tra le due squadre. Inzaghi nelle Coppe ha sempre fatto bene, è riuscito a far mettere da parte nella testa dei giocatori le 11 sconfitte in campionato. Pioli invece è stato massacrato oltre le proprie responsabilità. Stasera spero che vadano ai supplementari per commentare il più possibile”.