La Lazio batte l’Udinese ed è a un passo dalla qualificazione in Champions League. Immobile trasforma dal dischetto il rigore che vale la vittoria. Tantissime le proteste dell’Udinese. La Lazio si mantiene a +4 sul Milan a due giornate dal termine. L’Udinese gioca in maniera spensierata soprattutto nel primo tempo: tante azioni ma poche finalizzazioni. La Lazio è molto leziosa e pecca di cattiveria. Nel secondo tempo entra Pedro e cambia totalmente la partita. La Lazio chiude i padroni di casa nella propria area. Silvestri è costretto a salvare in almeno tre occasioni. L’Udinese regge abbastanza bene alla furia dei biancocelesti, ma si devono arrendere al calcio di rigore trasformato da Immobile.

Lazio Udinese, primo tempo piacevole ma poche palle gol

La Lazio non è stata brillante. Il primo tempo fra Lazio e Udinese è piacevole ma con poche palle gol. Entrambe le squadre sono molto leziose. L’Udinese ha tutte le giustificazioni del caso, ma non la Lazio. La vittoria per i laziali è oggi obbligata. Le difese sono state molto attente, soprattutto quella dei bianconeri. Udogie, intervistato ai microfoni di Dazn, ha analizzato il primo tempo: “Sappiamo che la Lazio pressa alto, gioca a quattro e sulle fasce abbiamo speso molto”. L’Udinese ha controllato la prima frazione di gioco senza troppi rischi. Un atteggiamento già visto con le altre big.

La Lazio batte l’Udinese 1 a 0

Il secondo tempo è tutta un’altra storia. La Lazio si affaccia dalle parti di Silvestri in maniera sempre più prepotente. Il portiere dell’Udinese è costretto a intervenire in più di un’occasione. La difesa dell’Udinese regge abbastanza bene all’ondata biancoceleste. Grandi meriti sono soprattutto di Silvestri. Il portiere però non può nulla sul rigore perfetto calciato da Immobile, che dal dischetto non sbaglia. Il portiere dell’Udinese è costretto a salvare ancora una volta su un colpo di testa di Romagnoli. Nestorovski spaventa Sarri segnando la rete del possibile pareggio. Il gol viene annullato per fuorigioco. I minuti finali fanno agitare parecchio Maurizio Sarri, ma alla fine la Lazio batte l’Udinese 1 a 0.