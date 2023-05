La Roma batte il Leverkusen 1 a 0. Decide un gol del giovane Bove

Una grande Roma ha battuto il Bayer Leverkusen per 1 a 0. Il gol di Edoardo Bove, giovane romano e romanista, ha deciso la partita. La squadra ha giocato con grinta, carattere e voglia di lottare su ogni pallone nonostante le grandi difficoltà. La lista degli assenti è rimasta come di consueto sempre lunghissima. Mourinho per lunghi tratti ha telecomandato i suoi. Gli effetti si sono visti fin da subito. Dopo i primi dieci minuti di sbandamento, la Roma ha iniziato a entrare seriamente in partita. Hradecky, portiere e capitano dei tedeschi, ha salvato più volte la porta dal possibile vantaggio giallorosso. Nel secondo tempo Bove ha portato la Roma in vantaggio. Sul finale Rui Patricio ha rischiato di combinarla grossa facendosi scappare il pallone dalle mani. Cristante sulla linea ha salvato il risultato.

Roma Leverkusen, primo tempo con due palle gol dei tedeschi

La Roma si presenta all’Olimpico con la solita emergenza. Degli infortunati nessuno ha recuperato per poter giocare dal primo minuto. I primi dieci minuti sono stati davvero un incubo. Fra Roma e Leverkusen nel primo tempo ci sono state due grosse palle gol dei tedeschi. Entrambe nei primi dieci minuti. Prima Rui Patricio salva su Andrich, e poi un tiro di Wirtz finisce a millimetri dal palo. Mourinho è arrabbiatissimo. La squadra reagisce solamente dal ventesimo minuto in poi. Hradecky chiude miracolosamente su un colpo di testa ravvicinato di Ibanez. La squadra di Xabi Alonso è molto compatta, veloce e chiude ottimamente tutti gli spazi. La Roma fa parecchia fatica a costruire trame offensive. Le tante assenze purtroppo pesano come un macigno.

Bove decide la partita, ma Rui Patricio rischia di rovinarla

Nel secondo tempo Mourinho fa scaldare Dybala e Wijnaldum. E’ arrivato il momento di sbloccare la partita. Poco più tardi Hradecky respinge un gran tiro di Abraham sui piedi di Bove, che fa 1 a 0. L’Olimpico è infuocato. La squadra spinge sulle ali dell’entusiasmo e Hradecky è costretto a compiere un altro miracolo su un tiro di Belotti. La Roma attacca con più convinzione, mantenendo però sempre compattezza e solidità. Wirtz e soprattutto Frimpong sono molto veloci e pericolosi. La partita scorre senza troppi patemi fino ai minuti finali. A pochi minuti dal termine Rui Patricio si fa scappare il pallone dalle mani. Bove decide la partita ma Rui Patricio rischia di rovinarla. Frimpong colpisce a botta sicura, ma Cristante stoppa la palla sulla linea e salva il risultato.