L’Inter è una squadra forte e oggi l’ha dimostrato. Questa sera l’Inter batte la Roma 2 a 0 e allunga nella corsa Champions. I giocatori sono forti, sono in forma e sono tutti atleticamente in salute. La Roma purtroppo, in emergenza totale, si è presentata con una panchina principalmente messa insieme per far gruppo che per entrare in campo. Dimarco porta l’Inter in vantaggio nel primo tempo. La Roma cerca di aggrapparsi almeno al pareggio ma non vengono create occasioni clamorose. Il vantaggio nel secondo tempo di Lukaku chiude i conti già al 70 esimo. Il cuore, la voglia, il correre su ogni pallone e il sacrificarsi sempre non tirandosi mai indietro sono tutti dei grandi valori, ma contro una squadra forte come l’Inter non sono bastati.

Roma Inter, primo tempo di tanti falli e scontri fisici

La Roma si presenta con un centrocampo foltissimo. Sono addirittura cinque: Zalewski, Camara, Matic, Bove e Spinazzola, con Pellegrini in posizione più avanzata che fa da sostegno a Belotti. Si capisce fin da subito su quali binari si svolgerà la partita: l’Inter è protagonista della manovra, con la Roma che punta sulle palle recuperate e su qualche ipotetico errore d’impostazione dei nerazzurri. Bove tenta spesso di inserisci in avanti costringendo Dumfries a coprire sia su di lui che su Spinazzola, obbligandolo così a stare più arretrato. Le ideologie tattiche di Mourinho tengono bene fino alla mezz’ora. Poco più tardi Brozovic pesca bene Dumfries che mette in mezzo per Dimarco e l’Inter va in vantaggio. Tra Roma e Inter il primo tempo è stato dominato da tanti falli e scontri fisici. La Roma pecca soprattutto nell’ultimo passaggio, con Camara che spesso perde troppi tempi di gioco per poter rendere efficaci i pochi spunti offensivi dei giallorossi.

Roma Inter, Lukaku consegna la vittoria ai nerazzurri

Si apre il secondo tempo e l’Inter ne fa scaldare cinque. Sono tutti pezzi da 90: Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Dzeko, De Vrij, e Bellanova. La Roma non fa scaldare nessuno. La panchina è lunga ma con tanti giocatori chiamati solo per fare gruppo e non per essere disponibili. Quattro quinti dei nerazzurri che si sono scaldati sono poi entrati. I giallorossi si spingono in avanti con più intensità. Non ci sono azioni da gol clamorose, ma la voglia forte è quella di segnare. E’ un buon momento per i giallorossi benché la difesa si limita solamente a difendere con ordine. Onana para su un gran tiro di Ibanez. Arriva anche il momento di Dybala. Quando sembrava tutto un po’ più facile, Ibanez consegna la palla a Lautaro, che mette Lukaku solo davanti a Rui Patricio. Tra Roma e Inter, Lukaku consegna la vittoria ai nerazzurri. Il doppio vantaggio spezza le gambe ai giallorossi. Lautaro colpisce la traversa e va a un passo dal 3 a 0.