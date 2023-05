Milan da incubo: ecco il responso sull’infortunio di Bennacer

Il Milan perde il derby contro l’Inter e non solo, l’infortunio di Bennacer si è rivelato più grave del previsto, ecco il responso. Il giocatore si è fatto male durante la gara ed è uscito anzitempo dalla stessa, lasciando peraltro lo stadio con le stampelle. Già questa potrebbe essere l’immagine simbolo del suo infortunio. Dopo la sconfitta sul campo e l’infortunio di Leao in precedenza, altra brutta notizia per il popolo rossonero.

L’infortunio di Bennacer, il responso

Bennacer si è infortunato durante il derby di ieri sera, ecco il responso sulle sue condizioni: gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia tra domani e sabato. Del resto le sensazioni che si erano avute non erano positive fin da subito. Ricordiamo che Bennacer ha lasciato il campo dopo soli 17 minuti.