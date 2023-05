Milan-Kamada è fatta. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento

La certezza che il Milan disputerà la prossima Champions League ha dato nuova linfa al mercato. I rossoneri sono in procinto di ufficializzare il primo colpo per la nuova stagione: si tratta di Daichi Kamada. Tra il Milan e Kamada è fatta. Il giocatore nipponico ha dato l’ok al trasferimento, rifiutando proposte importanti provenienti da Atletico Madrid e Borussia Dortumund. Il Milan era interessato al giocatore già a gennaio, ma la trattativa si è chiusa solo ora grazie alla qualificazione in Champions League. Per il centrocampista giapponese è pronto un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e arriva a Milano a parametro zero. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. E’ possibile che l’ufficialità venga data dopo la finale della DFB Pokal, che l’Eintracht giocherà sabato sera contro il Lipsia.

Milan-Kamada, un centrocampista duttile perfetto per Pioli

Kamada, classe 1996, è un trequartista che all’occorrenza può essere impiegato come mezz’ala di qualità. E’ un centrocampista molto duttile e perfetto per il gioco di Pioli. In questa stagione ha giocato anche come interno di centrocampo. In Bundesliga è reduce da una stagione con 9 gol e 7 assist in 32 presenze. I gol salgono a 16 se si contano la Champions League e la Coppa di Germania. Si è messo in luce anche nel Mondiale in Qatar, con il Giappone che ha chiuso al primo posto nel girone davanti a Spagna e Germania. E’ cresciuto calcisticamente nella squadra nipponica del Sagan Tosu, dove ha fatto il suo esordio nel 2015. Nel 2017 viene acquistato dall’Eintracht Francoforte per 1 milione di euro. Dopo cinque stagioni ha deciso non di rinnovare il suo contratto.

Daichi Kamada, più scelte offensive per Pioli

Kamada è un trequartista moderno, in grado di svariate su tutto il fronte offensivo. Dal punto di vista tattico è molto simile a Calhanoglu. E’ rapido, imprevedibile e ha un grande tecnica palla al piede. Potrebbe diventare l’interprete perfetto in un 4-2-3-1, modulo utilizzato dal Milan lo scorso anno, ma anche in un 4-4-2 a supporto della punta centrale. Con l’inserimento di Kamada sono presenti più scelte offensive per Pioli, soprattutto in vista dell’assenza di Bennacer. Il centrocampista algerino tornerà solo a metà della prossima stagione. Daichi Kamada può essere anche una mossa per coprirsi nel caso in cui Brahim Diaz dovesse ritornare al Real Madrid.