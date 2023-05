Vlahovic torna a segnare dopo un infinito digiuno di 213 giorni, ben undici partite senza riuscire ad andare a segno. Dalla lontana sfida di Juventus-Bologna che terminò 3-0 per i bianconeri, alla serata contro un caparbio Lecce. In quest’ultimo match Dusan segna al 40′ portando a casa la vittoria. Un vero e proprio risveglio per il numero 9 che finalmente si scrolla dalle spalle un importante peso.

L’ultimo gol in Serie A del giocatore davanti ai propri tifosi risale al lontano 2 ottobre 2022, proprio contro il Bologna. Oltre al dato in casa, Vlahovic non segnava da undici partite, decisamente troppo per le statistiche offensive e prospettive della Vecchia Signora.

Vlahovic torna a segnare: migliori statistiche in Europa?

Si potrebbe dire che in Europa League sia andata meglio che in Serie A. Il serbo riesce a segnare al ritorno contro il Friburgo lo scorso marzo e l’ultima rete all’Allianz Stadium era andata in scena proprio in Europa, nel pareggio per 1-1 contro il Nantes. Il match vinto contro il Lecce porterà alla rinascita del numero 9? Massimiliano Allegri non perde la speranza di ritrovare in campo il suo talento.

Gli ultimi gol di Dusan Vlahovic

Di seguito i dati statistici riguardo le reti del giocatore ad oggi:

Ultimo gol in Serie A Salernitana-Juventus 0-3 (7 febbraio)

Ultimo gol in Europa League Friburgo-Juventus 0-2 (16 marzo)

Ultimo gol allo Stadium in Serie A Juventus-Bologna 3-0 (2 ottobre)

Ultimo gol allo Stadium in Europa League Juventus-Nantes 1-1 (16 febbraio)