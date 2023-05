Vlahovic-Milan, contatto! Clamoroso scenario per l’attaccante bianconero

Vlahovic al Milan è una suggestione che nelle ultime ore sta riscontrando sempre più voci insistenti. Un primo contatto sembrerebbe già esserci stato col giocatore che avrebbe chiesto al proprio procuratore Ristic di informarsi sulla reale possibilità della società rossonera di poter affrontare l’operazione.

Vlahovic è al momento un punto fermo della Juventus, con un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 30 Giugno 2026 e con il quale percepisce 7 milioni di euro netti a stagione. Eppure sembra che l’attuale situazione alla Juventus non sia proprio congeniale per il giovane attaccante serbo, sempre più in crisi e sempre meno prolifico. Con il gioco di Allegri gli viene richiesto un lavoro sporco al quale non era assolutamente abituato alla Fiorentina. Questo lo costringe spesso lontano dall’area di rigore e in carenza di lucidità quando il pallone transita dentro gli ultimi sedici metri. Da un punto di vista tecnico il gioco di Stefano Pioli e del Milan sembrerebbe molto più congeniale a Vlahovic che vorrebbe tornare ad essere un finalizzatore implacabile.

Vlahovic al Milan: cosa c’è di vero al momento

In ogni caso al momento l’ipotesi che vedrebbe Vlahovic trasferirsi al Milan sembra un’idea alquanto lontana dalla realtà. I rossoneri hanno appena rinnovato il contratto per un’altra stagione con Giroud e hanno in essere un corposo contratto con Divock Origi che è uno dei due giocatori più pagati in rosa assieme a Theo Hernandez. Maldini vorrebbe liberarsi del deludente belga a fine stagione e si accontenterebbe anche di una cifra attorno agli 8 milioni di euro. Su di lui ci sono Fulham, Leeds, Brighton e Bournemouth. In questo caso si libererebbe uno slot in attacco anche perchè sembra difficile che Ibrahimovic possa continuare per una stagione ancora.

Lo scoglio enorme però sono i 75 milioni di euro che la Juventus vorrebbe come valore del giocatore, mentre per l’ingaggio i rossoneri potrebbero allungare il contratto al serbo fino al 2028 abbassando l’ingaggio a 6 milioni di euro.