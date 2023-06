Calciomercato Inter: Brozovic rilancia l'offerta dell'Al-Nassr e interagisce con i tifosi

Calciomercato, Inter: Marcelo Brozovic rilancia l'offerta di 23 milioni da parte del club arabo e interagisce con i tifosi nerazzurri su Instagram.

In questa sessione estiva di mercato, l'Inter catalizza l'attenzione dei top club, interessati a giocatori del calibro di Onana, Lukaku, Barella e anche di Marcelo Brozovic. Nelle ultime ore, i riflettori sono stati puntati proprio sul croato. Nonostante si dia quasi per certo il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr, ancora non c'è un accordo definitivo tra il giocatore e il club arabo. Il regista dell'Inter avrebbe infatti rifiutato una prima offerta da 23 milioni di euro per rilanciare con un biennale da 30 milioni a stagione. Ancora, dunque, il futuro del croato è incerto. Nel frattempo, però, Epic Brozo manda segnali e interagisce con i tifosi sui social.



Calciomercato Inter, Brozovic scherza con i tifosi nerazzurri: "50 milioni bastano"



Con il destino in bilico tra Inter, Al Nassr e Barcellona, Marcelo Brozovic non perde occasione per fare ironia e interagire con tutta quella schiera di tifosi dell'Inter che si oppongono alla sua partenza. Dopo aver postato una Instagram Stories dedicata al compagno di squadra e grande amico Nicolò Barella con l'ormai celebre tormentone "Bare, dove sei?", adesso Brozovic scherza con i suoi supporter sui social network.



In particolare, il giocatore ha risposto al commento di una tifosa interista che, sotto un post del giornalista Fabrizio Biasin dedicato all'operazione di mercato con l'Al Nassr, ha suggerito a Brozovic: "Chiedi anche 40 milioni". Ed ecco l'inaspettata replica di Brozovic: "50 milioni bastano", accompagnando la risposta ad uno smile sorridente. Sembra dunque che il regista dell'Inter, per fare le valigie, voglia garanzie e proposte all'altezza delle sue ambizioni. Nel frattempo, Brozo consolida il legame con la tifoseria nerazzurra, un legame destinato a durare anche quando il croato vestirà una maglia diversa da quella nerazzurra.