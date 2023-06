Il Chelsea fa sul serio per Onana: sul piatto soldi, Lukaku e Koulibaly

Il Chelsea fa sul serio per Onana. I Blues mettono sul piatto soldi, Lukaku e Koulibaly. Prima della finale di Champions l’Inter ha rifiutato un’offerta da parte del Chelsea di 40 milioni. I nerazzurri potrebbero lasciarlo partire solo per un’offerta che superi i 60 milioni. Il club di Londra non ha però mollato la presa: è pronto a un rilancio più il rinnovo del prestito di Lukaku e il prestito di Koulibaly. Il rinnovo del prestito di Lukaku avverrà a cifre inferiori. Kalidou Koulibaly non ha convinto in Inghilterra e l’ingaggio pesa sulle casse del club. Il Chelsea vorrebbe sfoltire la rosa e ridurre le spese. L’ex difensore del Napoli potrebbe facilitare la trattativa per Onana. E’ infatti stato individuato come uno dei possibili sostituti di Milan Skriniar. Onana rimane l’obiettivo numero uno da consegnare al nuovo allenatore dei Blues Mauricio Pochettino.

Onana fa gola a tanti club europei. Il Chelsea è il club che fa più sul serio. Maurizio Pochettino ha infatti chiesto alla dirigenza che per la prossima stagione possa arrivare il portiere dell’Inter. Il reparto portieri dei blues è comunque ottimo: quest’anno si sono alternati Kepa e Mendy. Il Milan ha rifiutato sempre dal Chelsea una proposta di 90 milioni per Mike Mignan. Se anche l’Inter dovesse rifiutare una seconda offerta le alternative includono Giorgi Mamardashvili del Valencia, Gregor Kobel del Dortmund e David Raya del Brentford. Anche l’Inter ha iniziato a guardarsi intorno per il dopo Onana: piace molto Vicario dell’Empoli. Il giovane portiere dell’Empoli ha mostrato in questa stagione tutte le sue qualità.