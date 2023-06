Il Fenerbahce insiste per Dzeko: pronto un ricco biennale

Il procuratore Alessandro Lucci è volato a Istanbul per ascoltare la proposta del Fenerbahce. Il Fenerbahce insiste per Dzeko. E’ pronto un ricco biennale e la centralità nel progetto tecnico. L’attaccante bosniaco è in scadenza nel 2023, ma vorrebbe restare l’Inter. In Italia si trova bene e aveva già un accordo verbale per un prolungamento fino al 2024. L’Inter offre un anno di contratto con opzione per un altro anno a 3 milioni e mezzo di euro rispetto ai 5 percepiti attualmente. Il Fenerbahce è pronto a offrire un biennale a cifre rialzate. Dalla Turchia sono convinti che Dzeko accetterà la proposta del Fenerbahce. Il club turco vorrebbe rimpiazzare i probabili partenti Joao Pedro e Joshua King con un centravanti di peso e carisma. Dzeko è il profilo ideale.

Il Fenerbahce insiste per Dzeko. L’Inter pensa a Balogun

Dzeko è arrivato all’Inter nel 2021 ed è stato un giocatore fondamentale per Simone Inzaghi. In due anni ha segnato 31 gol. L’anno scorso ha segnato 13 gol in campionato, mentre quest’anno si è fermato a quota 9. Le sue 4 reti in Champions League sono state però fondamentali per trascinare l’Inter in finale. Con il Fenerbahce che insiste per Dzeko, i nerazzurri pensano a Balogun. Il giovane attaccante americano di proprietà dell’Arsenal quest’anno ha segnato 21 gol con la maglia del Reims. La pista che porta a Thuram è invece più complicata. Sul giovane parametro zero c’è la forte concorrenza del PSG e del Milan. Piace molto anche Scamacca, seguito forte anche dalla Roma.