L’Italia torna in campo dopo la sconfitta arrivata nel finale contro la Spagna, in palio la qualificazione a Euro 2024. Archiviata la Nations League per la squadra di Roberto Mancini, sarà tempo di concentrarsi sulle qualificazioni ai prossimi Europei. Euro 2024 si disputerà in Germania: appuntamento a cui gli azzurri non possono e non vogliono assolutamente mancare.

Ecco dove si giocherà Italia-Malta

Sarà lo stadio San Nicola di Bari ad ospitare Italia-Malta, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024. A comunicarlo è stata la FIGC attraverso una nota ufficiale. La partita si giocherà allo stadio San Nicola di Bari sabato 14 ottobre alle 20.45. Italia-Malta sarà un match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Negli ultimi 11 incontri disputati a Bari, l’Italia ha collezionato 9 successi, 1 pareggio e una sconfitta, quella contro la Francia per 1-3, nell’amichevole giocata a settembre 2016. La prossima volta il caldo pubblico di Bari vedrà l’Italia di Mancini affrontare Malta, il 14 ottobre 2023.