Leonardo Bonucci su Spagna-Italia dopo la sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna. Il difensore, nonché capitano azzurro, torna a parlare del grave errore che ha permesso il vantaggio delle Furie Rosse. Molto chiaro il messaggio su Instagram che riporta quanto segue: “So bene quanto un errore possa contare in una partita del genere, ma so anche chi sono e che gioco è questo. Rispetto le opinioni di tutti ma guardo avanti, ho sempre ottenuto tutto con lavoro e sacrificio. E la fortuna non è stata con noi“.

Bonucci su Spagna-Italia: “So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare”

Di seguito il pensiero pubblicato su Instagram dal difensore a seguito di quanto accaduto nel corso del match di Nations League. Una serata poco positiva per il capitano azzurro, numerose le polemiche rivolte a lui alla fine del match. L’errore commesso da Bonucci permette alla Spagna l’occasione del vantaggio: Yeremi Pino non sbaglia. Il difensore non cerca scuse e ci mette la faccia, lo fa attraverso un messaggio postato sul proprio profilo Instagram. Il capitano della Nazionale di Mancini riporta: “Eccomi qui. Un appuntamento che conosco bene. Un momento a cui non intendo sottrarmi. So bene quanto un errore in una partita del genere possa contare ma so anche quanto la consapevolezza possa aiutare a guardare avanti, certi delle fondamenta che ci sostengono. Il lavoro e la passione che mi hanno sempre contraddistinto non si faranno scalfire dai giudizi del momento“.

L’errore di Bonucci

Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto anticipatamente il vantaggio della Spagna. Leonardo Bonucci si fa sottrarre il pallone al limite dell’area regalando di fatto il gol a Yeremi Pino dopo appena 3′ di gioco. Il momentaneo pareggio di Immobile su rigore non è servito, a mandare la Spagna in finale ci ha pensato Joselu a pochi minuti dalla fine della partita: “So chi sono e che gioco è questo. Ho sempre rispettato le opinioni di tutti ma ho sempre guardato avanti, consapevole che niente è facile nella vita e niente viene regalato nel calcio. Ho ottenuto tutto lavorando quotidianamente, con sacrificio e umiltà. E sarà così anche domani, dopodomani, perché chi ha paura del giudizio degli altri non è un Uomo. Io penso già all’allenamento di domani. Grazie a tutti i miei compagni che insieme a Me hanno lottato e stasera la fortuna non è stata la nostra compagna di battaglia. Forza Azzurri“.